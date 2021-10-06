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У США лікарі знайшли у серці 56-річного чоловіка шматок цементу

6 Жовтня 2021, 14:57 Ольга Тетеріна
операція
Джерело: Depositphotos

У США лікарі знайшли шматок цементу у серці 56-річного чоловіка.

Інформацію про цей випадок опублікували в науковому журналі The New England Journal of Medicine.

Американець звернувся до відділення невідкладної допомоги після того, як протягом двох днів відчував біль у грудях і проблеми з диханням.  Йому зробили рентген і комп’ютерну томографію, які показали чужорідне тіло у серці. Це був шматок цементу, який мав довжину 10,1 та діаметр 0,2 сантиметра.

За тиждень до цього випадку пацієнт переніс операцію через компресійний перелом хребта. Чоловіку зробили кіфопластику – процедуру, під час якої лікарі вводять у хребець спеціальний кістковий цемент, щоб зміцнити хребець і зняти больовий синдром.

Зазвичай ця процедура безпечна. Американська асоціація нейрохірургів повідомила, що менш як 2% людей після цієї процедури мають ускладнення. Однак існує ризик того, що цемент може просочитися з кістки в інші області та викликати закорковування або емболію кровоносної судини.

Так і сталося з цим чоловіком. Речовина просочилася у вени, де затвердла та емболізувалася і потім потрапила до серця. Йому зробили термінову операцію на серці та витягли тонкий шматок цементу.

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Джерело: NEJM

Теги
Операція , Серце , США
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