У США лікарі знайшли шматок цементу у серці 56-річного чоловіка.

Інформацію про цей випадок опублікували в науковому журналі The New England Journal of Medicine.

Американець звернувся до відділення невідкладної допомоги після того, як протягом двох днів відчував біль у грудях і проблеми з диханням. Йому зробили рентген і комп’ютерну томографію, які показали чужорідне тіло у серці. Це був шматок цементу, який мав довжину 10,1 та діаметр 0,2 сантиметра.

За тиждень до цього випадку пацієнт переніс операцію через компресійний перелом хребта. Чоловіку зробили кіфопластику – процедуру, під час якої лікарі вводять у хребець спеціальний кістковий цемент, щоб зміцнити хребець і зняти больовий синдром.

Зазвичай ця процедура безпечна. Американська асоціація нейрохірургів повідомила, що менш як 2% людей після цієї процедури мають ускладнення. Однак існує ризик того, що цемент може просочитися з кістки в інші області та викликати закорковування або емболію кровоносної судини.

Так і сталося з цим чоловіком. Речовина просочилася у вени, де затвердла та емболізувалася і потім потрапила до серця. Йому зробили термінову операцію на серці та витягли тонкий шматок цементу.

Джерело: NEJM