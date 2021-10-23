Сумская область перешла к красному уровню эпидемической опасности. Соответствующее решение приняла Государственная комиссия ТЭБ и ЧС.

На территории региона ввели ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для красной зоны карантина.

В этой зоне запрещается работа кафе, ресторанов, театров, кинотеатров, фитнес-центров, бассейнов, а также рынков. Нельзя проводить массовые мероприятия.

Ограничения не распространяются на заведения, где все работники и посетители вакцинированы или имеют действующий отрицательный результат тест. Учебные заведения могут работать в очном формате лишь при условии, что 100% персонала прошли полный курс вакцинации от Covid-19. Однако это не касается детских садов и 1-4 классов.

Подробнее о правилах и запретах красной зоны вы можете прочитать в нашем материале.

Сейчас в красной зоне карантина находятся пять областей: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская и Херсонская. Также с 18 октября усилили карантин во Львове, однако там пока действует оранжевая зона.

Из-за увеличения количества больных в стране ускорились темпы вакцинации Covid-19. За прошлые сутки вновь зафиксировали новый рекорд — прививки получили 290 тыс. украинцев.

По состоянию на 23 октября в Украине подтвердили 23 229 новых случаев коронавируса за сутки. От осложнений, которые вызвал вирус, умерли 483 больных. В то же время выздороветь удалось 8 330 людям.

Наибольшее количество случаев зарегистрировали в Днепропетровской (1 832), Львовской (1 754), Одесской (1 499), Харьковской (1 409) и Донецкой (1 230) областях. Подробную статистику коронавируса в Украине — читайте на Фактах ICTV.