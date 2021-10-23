Сумська область перейшла до червоного рівня епідемічної небезпеки. Відповідне рішення ухвалила Державна комісія ТЕБ та НС.

На території регіону запровадили обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для червоної зони карантину.

У цій зоні забороняється робота кафе, ресторанів, театрів, кінотеатрів, фітнес-центрів, басейнів, а також ринків. Не можна проводити масові заходи.

Обмеження не поширюються на заклади, де усі працівники та відвідувачі вакциновані або мають діючий негативний результат тесту. Навчальні заклади можуть працювати в очному форматі лише за умови, що 100% персоналу пройшли повний курс вакцинації від Covid-19. Однак це не стосується дитячих садочків та 1-4 класів.

Детальніше про правила та заборони червоної зони ви можете прочитати у нашому матеріалі.

Нині у червоній зоні карантину перебувають п’ять областей: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська та Херсонська. Також із 18 жовтня посилили карантин у Львові, однак там поки що діє помаранчева зона.

Через збільшення кількості хворих у країні пришвидшилися темпи вакцинації Covid-19. За минулу добу знову зафіксували новий рекорд – щеплення отримали 290 тис. українців.

Станом на 23 жовтня в Україні підтвердили 23 229 нових випадків коронавірусу за добу. Від ускладнень, які викликав вірус, померли 483 хворих. Водночас одужати вдалося 8 330 людям.

Найбільшу кількість випадків зареєстрували у Дніпропетровській (1 832), Львівській (1 754), Одеській (1 499), Харківській (1 409) і Донецькій (1 230) областях. Детальну статистику коронавірусу в Україні – читайте на Фактах ICTV.