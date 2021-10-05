Таиланд начал кампанию по иммунизации школьников от коронавируса. Ожидается, что уже в следующем месяце дети вернутся на учебу в школы.

По информации, на проведение вакцинации в Бангкоке уже записались 88% подростков в возрасте от 12 до 18 лет.

В целом же привить планируют около 3,6 млн школьников.

Уколы им будут делать вакциной производства Pfizer/BioNTech.

Вакцинация от коронавируса продолжается в мире с конца декабря 2020 года. Сначала вакцинировали граждан, которые находятся в группе риска — медиков, военнослужащих, работников образования.

Позже прививать начали всех взрослых. Сейчас в отдельных странах продолжается иммунизации детей, однако только старшего и среднего возрастов.

Детей младшего школьного возраста и малышей еще не вакцинируют. Пока не проверена безопасность и эффективность вакцины для этой категории населения. Хотя отдельные производители вакцин уже заявили о таких планах. В то же время новые варианты вируса стали чаще поражать детей. Опасным для них является штамм Дельта.