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У Таїланді школярів почали вакцинувати від коронавірусу

5 Жовтня 2021, 08:56 Людмила Грубнік
вакцинація
Джерело: Depositphotos

Таїланд розпочав кампанію з імунізації школярів від коронавірусу. Очікується, що уже наступного місяця діти повернуться на навчання до шкіл.

За інформацією, на проведення щеплення у Бангкоку уже записалися 88% підлітків віком від 12 до 18 років.

Загалом же вакцинувати планують близько 3,6 млн школярів.

Уколи їм робитимуть вакциною виробництва Pfizer/BioNTech.

Вакцинація від коронавірусу триває у світі з кінця грудня 2020 року. Спочатку вакцинували громадян, які перебували у групі ризику – медиків, військовослужбовців, освітян.

Пізніше щепити почали усіх дорослих. Наразі в окремих країнах триває й імунізація дітей, однак лише старшого та середнього віку.

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Дітей молодшого шкільного віку та малюків наразі не вакцинують. Поки що не перевірена безпечність та ефективність вакцини для цієї категорії населення. Хоча окремі виробники вакцин уже заявили про такі плани. Водночас нові варіанти вірусу почали частіше вражати дітей. Небезпечним для них є штам Дельта.

Джерело
The Guardian
Теги
Вакцинація , Коронавірус Covid-19 , Таїланд , Школярі
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