В Тернополе 9-летняя девочка попала в реанимацию после катания на санках

В Тернополе врачи госпитализировали 9-летнюю девочку, которая во время спуска на санках в парке врезалась в другого ребенка и потеряла сознание.

Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи Тернопольской области. Инцидент произошел в парке 10 января в 18.41. Ребенок спускался с горки в парке. Во время этого она ударилась головой в другую несовершеннолетнюю. Девочка потеряла сознание, поэтому очевидцы вызвали медиков, которые сразу доставили ее в больницу.

— 9-летняя девочка, спускаясь с горки в парке, ударилась головой о ребенка, который шел навстречу, и потеряла сознание. С закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга девочка, после оказанной медицинской помощи, доставлена в областную детскую больницу, — отметили в центре.

По словам главного врача Тернопольской областной детской больницы Аллы Филюк, ребенок до утра находился в реанимационном отделении под наблюдением специалистов. У нее диагностировали тяжелые травмы головы.

— Сегодня утром девочку перевели в хирургическое отделение больницы. Там ее будут лечить и в дальнейшем наблюдать за ее состоянием, — отметила она.

Стоит помнить, что зимой из-за гололеда на дорогах и увлечения зимними видами спорта возрастает риск травмирования.

В случае падения пациент с интенсивной болью, отеком, деформацией части тела должен вызывать скорую помощь по номеру 103. Подробнее о том, что делать во время травмирования зимой — читайте на Фактах ICTV.

Источник: Центр экстренной медицинской помощи Тернопольской области, Zaxid.net