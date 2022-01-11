У Тернополі лікарі госпіталізували 9-річну дівчинку, яка під час спуску на санчатах у парку врізалась у іншу дитину та знепритомніла.

Про це повідомили у Центрі екстреної медичної допомоги Тернопільської області. Інцидент стався у парку 10 січня об 18.41. Дитина спускалась із гірки в парку. Під час цього вона вдарилась головою об іншу неповнолітню. Дівчинка знепритомніла, тому очевидці викликали медиків, які одразу доставити її у лікарню.

– 9-річна дівчина, спускаючись з гірки у парку, вдарилась головою об дитину, що йшла на зустріч, і втратила свідомість. Із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку дівчинку, після наданої медичної допомоги, доставили в обласну дитячу лікарню, – зазначили у Центрі.

За словами головної лікарки Тернопільської обласної дитячої лікарні Алли Філюк, дитина до ранку перебувала у реанімаційному відділенні під наглядом спеціалістів. У неї діагностували важкі травми голови.

– Сьогодні вранці дівчинку перевели в хірургічне відділення лікарні. Там її лікуватимуть і надалі спостерігатимуть за її станом, – зазначила вона.

Варто пам’ятати, що взимку через ожеледь на дорогах та захоплення зимовими видами спорту зростає ризик травмування.

У разі падіння пацієнт з інтенсивним болем, набряком, деформацією частини тіла має викликати швидку допомогу за номером 103. Детальніше про те, що робити під час травмування взимку – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Центр екстреної медичної допомоги Тернопільської області, Zaxid.net