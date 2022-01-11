Взимку через ожеледь на дорогах та захоплення зимовими видами спорту зростає ризик травмування.

У Національній службі здоров’я України пояснили, куди звертатися у разі зазнання травми та яку допомогу пацієнт може отримати безкоштовно.

Після травмування пацієнт у разі інтенсивного болю, набряку, деформації частини тіла має викликати швидку допомогу за номером 103. Диспетчеру треба коротко описати стан хворого, щоб він розповів, що треба робити до приїзду бригади фахівців.

Потерпілий може самостійно дістатися до медзакладу з травмпунктом чи його привезе швидка.

– Незалежно від того, потребує людина з травмою госпіталізації чи ні, швидка має доставити її у заклад, що має контракт з НСЗУ. І пацієнт отримає усю необхідну медичну допомогу безоплатно, – уточнюють фахівці.

Яка допомога є безкоштовною:

огляд та консультація лікаря;

діагностика, зокрема рентгенологічні, ендоскопічні, ультразвукові, функціональні дослідження;

виконання лікарями вузької спеціалізації (хірург чи ортопед-травматолог) лікувальних процедур або хірургічних втручань.

Після огляду лікар озвучить рекомендації щодо подальших дій – лікування вдома чи госпіталізації.

– Якщо ж людина з травмою потребує госпіталізації, то перебування у стаціонарі та харчування також безкоштовні для пацієнтів, – уточнюють у НСЗУ.

Водночас у лікарні, яка має контракт з НСЗУ, є низка безкоштовних послуг.

За що не треба платити:

інструментальні та лабораторні обстеження;

медичну допомогу для полегшення стану;

знеболення та медикаментозну терапію;

хірургічні операції із забезпеченням анестезії;

післяопераційний моніторинг, знеболення і подальшу медикаментозну терапію;

цілодобовий лікарський та медсестринський догляд;

реабілітацію в гострому періоді.

Щодо тривалої реабілітації, то її можна отримати у рамках пакету Медична реабілітація дорослих та дітей від 3-х років з ураженням опорно-рухового апарату.

Джерело: НСЗУ