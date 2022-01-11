Зимой из-за гололеда на дорогах и увлечения зимними видами спорта растет риск травмирования.

В Национальной службе здоровья Украины объяснили, куда обращаться при получении травмы и какую помощь пациент может получить бесплатно.

После травмирования пациент при интенсивной боли, отеке, деформации части тела должен вызвать скорую помощь по номеру 103. Диспетчеру нужно кратко описать состояние больного, чтобы он рассказал, что нужно делать до приезда бригады специалистов.

Пострадавший может самостоятельно добраться до медучреждения с травмпунктом или его привезет скорая.

— Независимо от того, нуждается ли человек с травмой в госпитализации или нет, скорая должна доставить его в учреждение, имеющее контракт с НСЗУ. И пациент получит всю необходимую медицинскую помощь бесплатно, – уточняют специалисты.

Какая помощь является бесплатной:

осмотр и консультация врача;

диагностика, в том числе рентгенологические, эндоскопические, ультразвуковые, функциональные исследования;

выполнение врачами узкой специализации (хирург или ортопед-травматолог) лечебных процедур или хирургических вмешательств.

После осмотра врач озвучит рекомендации по дальнейшим действиям – лечению дома или госпитализации.

— Если человек с травмой нуждается в госпитализации, то пребывание в стационаре и питание также бесплатны для пациентов, — уточняют в НСЗУ.

В то же время в больнице, имеющей контракт с НСЗУ, есть ряд бесплатных услуг.

За что не нужно платить:

инструментальные и лабораторные исследования;

медицинскую помощь для облегчения состояния;

обезболивание и медикаментозную терапию;

хирургические операции с обеспечением анестезии;

послеоперационный мониторинг, обезболивание и последующую медикаментозную терапию;

круглосуточный врачебный и медсестринский уход;

реабилитацию в остром периоде.

Что касается длительной реабилитации, то ее можно получить в рамках пакета Медицинская реабилитация взрослых и детей от трех лет с поражением опорно-двигательного аппарата.

Источник: НСЗУ