Никто не застрахован от зимнего травматизма, особенно во время отдыха на горнолыжных курортах. Обычно лыжники и сноубордисты часто обращаются к травматологам в этот период.

О наиболее частых зимних травмах и первой помощи Фактам ICTV рассказал врач ортопед-травматолог Виталий Ющишен.

– На зимних курортах люди часто травмируются. Есть разные виды переломов, ушибы мягких тканей, разрывы связок, травмирование менисков. Чаще всего травмируют верхние и нижние конечности. Иногда бывают закрытые травмы грудной клетки. Топ травм — это коленный сустав: мениски и связки, — говорит Виталий Ющишен.

По его словам, люди идут в травмпункты с более серьезными травмами — переломами, вывихами и разрывами связок. В случае ушибов они самостоятельно оказывают помощь.

Во время травмирования нужно быть внимательным и лучше обратиться к врачу.

— Иногда люди после травмирования терпят боль, не обращают внимания на напухание и кровоподтеки. Но там может быть не обычный ушиб, а перелом. Бывают ситуации, когда человек неделями с ним ходит, а в это время кость неправильно срастается, — комментирует врач ортопед-травматолог.

Первая помощь при серьезном травмировании:

обездвижить конечность с помощью подручных материалов, следить, чтобы не было передавливания сосудов;

выпить обезболивающее;

приложить холод;

идти в травмпункт или вызвать скорую.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лікар ортопед-травматолог (@dr.yushchyshen)

Прикладывание холода поможет обезболить место травмы. Однако следует прикладывать его не к коже, а через ткань или вещи.

Это даст возможность избежать обморожения тканей, подводит итог Виталий Ющишен.