Никто не застрахован от зимнего травматизма, особенно во время отдыха на горнолыжных курортах. Обычно лыжники и сноубордисты часто обращаются к травматологам в этот период.
О наиболее частых зимних травмах и первой помощи Фактам ICTV рассказал врач ортопед-травматолог Виталий Ющишен.
– На зимних курортах люди часто травмируются. Есть разные виды переломов, ушибы мягких тканей, разрывы связок, травмирование менисков. Чаще всего травмируют верхние и нижние конечности. Иногда бывают закрытые травмы грудной клетки. Топ травм — это коленный сустав: мениски и связки, — говорит Виталий Ющишен.
По его словам, люди идут в травмпункты с более серьезными травмами — переломами, вывихами и разрывами связок. В случае ушибов они самостоятельно оказывают помощь.
Во время травмирования нужно быть внимательным и лучше обратиться к врачу.
— Иногда люди после травмирования терпят боль, не обращают внимания на напухание и кровоподтеки. Но там может быть не обычный ушиб, а перелом. Бывают ситуации, когда человек неделями с ним ходит, а в это время кость неправильно срастается, — комментирует врач ортопед-травматолог.
Первая помощь при серьезном травмировании:
- обездвижить конечность с помощью подручных материалов, следить, чтобы не было передавливания сосудов;
- выпить обезболивающее;
- приложить холод;
- идти в травмпункт или вызвать скорую.
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Прикладывание холода поможет обезболить место травмы. Однако следует прикладывать его не к коже, а через ткань или вещи.
Это даст возможность избежать обморожения тканей, подводит итог Виталий Ющишен.