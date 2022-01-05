Ніхто не застрахований від зимового травматизму, особливо під час відпочинку на гірськолижних курортах. Зазвичай саме лижники та сноубордисти часто звертаються до травматологів у цей період.

Про найчастіші зимові травми та першу допомогу Фактам ICTV розповів лікар-ортопед-травматолог Віталій Ющишен.

– На зимових курортах люди часто травмуються. Є різні види переломів, забої м’яких тканин, розриви зв’язок, травмування менісків. Найчастіше травмують верхні та нижні кінцівки. Іноді бувають закриті травми грудної клітки. Топ травмувань – це колінний суглоб: меніски і зв’язки, – говорить Віталій Ющишен.

За його словами, люди йдуть до травмпунктів з більш серйозними травмами – переломами, вивихами та розривами зв’язок. У разі забоїв вони самостійно надають собі допомогу.

Під час травмування треба бути уважним та все ж краще звернутися до лікаря.

– Іноді люди після травмування терплять біль, не звертаючи уваги на напухання та синці. Але там може бути не звичайний забій, а перелом. Бувають ситуації, коли людина тижнями з ним ходить, а у цей час кістка неправильно зростається, – коментує лікар ортопед-травматолог.

Перша допомога у разі серйозного травмування:

знерухомити кінцівку за допомогою підручних матеріалів, стежити, щоб не було передавлювання судин;

випити знеболювальне;

прикласти холод;

йти до травмпункту чи викликати швидку.

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Прикладання холоду допоможе знеболити місце травми. Проте варто прикладати його не до шкіри, а через тканину чи речі.

Це дасть змогу уникнути обмороження тканин, підсумовує Віталій Ющишен.