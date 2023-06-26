Как сообщили сотрудники отдела коммуникации полиции Львовской области, в минувшие выходные была зарегистрирована смерть от удара электрическим током троих человек. Погибшие — 9-летняя девочка и 12-летний мальчик, а также парень в возрасте 20 лет.

Как предварительно установили сотрудники полиции, в субботу, 24 июня около 14:40 в одном из сел Бибрской территориальной громады 9-летняя девочка прикоснулась к лежащему на земле, оборванному в результате урагана проводу линии электропередач. Ребенок скончался на месте от поражения током.

На следующий день, 25 июня, около 21:00 на пожарном водоеме в селе Малехов в результате поражения электрическим током погиб 12-летний мальчик, житель Волынской области, приехавший к родственникам на каникулы.

Как предварительно установили сотрудники полиции, во время рыбалки школьник, забрасывая удочку, задел проволоку линии электропередач, был поражен электрическим током и умер.

В тот же день около девяти утра на улице Таллинской во Львове на крыше локомотива было обнаружено тело 20-летнего жителя одного из сел Яворивского района с признаками поражения электрическим током.

По этим фактам следователи территориальных подразделений полиции открыли уголовные производства.