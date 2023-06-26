Як повідомили співробітники відділу комунікації поліції Львівської області, минулими вихідними було зареєстровано смерть від удару електричним струмом трьох осіб. Загиблі – дев’ятирічна дівчинка та дванадцятирічний хлопчик, а також хлопець віком 20 років.

Як попередньо встановили співробітники поліції, у суботу, 24 червня близько 14.40 в одному із сіл Бібрської територіальної громади 9-річна дівчинка доторкнулася до обірваного внаслідок буревію дроту лінії електропередач, що лежав на землі. Дитина померла на місці від ураження струмом.

Наступного дня, 25 червня, близько 21.00 на пожежному водоймищі в селі Малехів унаслідок ураження електричним струмом загинув 12-річний хлопчик, житель Волинської області, який приїхав до родичів на канікули.

Як попередньо встановили співробітники поліції, під час риболовлі школяр, закидаючи вудку, зачепив дріт лінії електропередач, був уражений електричним струмом і помер.

Того ж дня близько дев’ятої ранку на вулиці Талліннській у Львові на даху локомотива було виявлено тіло 20-річного жителя одного з сіл Яворівського району з ознаками ураження електричним струмом.

За цими фактами слідчі територіальних підрозділів поліції відкрили кримінальні провадження.