Эксперты Forbes подсчитали, что из-за массированных обстрелов Киева в мае жители столицы недосыпали в среднем 39% от месячной нормы.

Расчеты также показали, что в прошлом месяце в столице было 32 воздушные тревоги, 23 из них объявлялись ночью или ранним утром (с 22.00 до 700).

С учетом того, что примерная продолжительность сна человека в месяц при нормальных условиях составляет 217 часов, подсчеты показали, что месячное недосыпание киевлян (если они не спали в течение всей тревоги и еще час после нее) – 84 часа. То есть 39% от нормы.

Если жители Киева просыпались при каждой тревоге и засыпали через полчаса после ее начала, то месячный недосып может составлять 11,5 часа на человека, или 5% от нормы.

Напомним, что с 15 по 21 мая РФ четыре дня совершала ночные атаки на столицу ракетами и дронами, а совокупно тревога по ночам длилась 15 часов.

Во время майских обстрелов Украины Воздушные силы ВСУ уничтожили минимум 87 ракет и 262 БпЛА.