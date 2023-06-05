Експерти Forbes підрахували, що через масовані обстріли Києва в травні жителі столиці недосипали в середньому 39% від місячної норми.

Розрахунки також засвідчили, що минулого місяця в столиці було 32 повітряні тривоги, 23 з них оголошували вночі або рано вранці (з 22.00 до 700).

З урахуванням того, що приблизна тривалість сну людини на місяць за нормальних умов становить 217 годин, підрахунки показали, що місячне недосипання киян (якщо вони не спали впродовж усієї тривоги і ще годину після неї) – 84 години. Тобто 39% від норми.

Якщо жителі Києва прокидалися під час кожної тривоги і засинали через пів години після її початку, то місячний недосип може становити 11,5 години на людину, або 5% від норми.

Нагадаємо, що з 15 до 21 травня РФ чотири дні здійснювала нічні атаки на столицю ракетами і дронами, а сукупно тривога ночами тривала 15 годин.

Під час травневих обстрілів України Повітряні сили ЗСУ знищили щонайменше 87 ракет і 262 БПЛА.