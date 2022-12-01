Сегодня, 1 декабря, во Всемирный день борьбы со СПИДом, эксперты Минздрава обнародовали статистику заболевания в Украине, а также напомнили о путях заражения и мерах профилактики смертельно опасной инфекции.

Отмечается, что согласно данным Центра общественного здоровья Украины ЦОЗ), в сентябре 2022 года официально зарегистрировано 1 208 новых случаев ВИЧ-инфекции, у 229 пациентов диагностирован СПИД, от которого умерли 103 человека.

— На начало 2022 года Украина занимала одно из первых мест среди стран Европейского региона по количеству людей, живущих с ВИЧ. По оценочным данным речь идет о более 244 тыс. человек, почти 30% из них не знают о своем ВИЧ-статусе, — отмечает заведующая отделом управления и противодействия ВИЧ-инфекции ЦОЗ Лариса Гетьман.

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Сообщается, что в связи с войной, факторов риска заразится ВИЧ становится все больше. Ранения, переливания крови и сексуальное насилие повышают риск инфицирования ВИЧ и вирусными гепатитами.

Однако, по словам экспертов, есть и хорошие новости: своевременное обнаружение вирусов в организме гарантирует наименьший вред здоровью. Чем раньше вирус найден, тем быстрее человек попадает под медицинское наблюдение и начинает лечение.

Заражение вирусом происходит из-за биологических жидкостей:

при незащищенном сексе (сперма, влагалищные выделения, естественная смазка, и особенно при наличии повреждений слизистой);

кровь (при переливании, прямом контакте крови и слизистой, совместном использовании шприцев и игл);

материнское молоко (поэтому женщины с ВИЧ не кормят детей грудью);

от матери к ребенку во время внутриутробного развития и родов, если мать не принимает антиретровирусную терапию.

Что предотвращает передачу ВИЧ

В условиях войны риски передачи ВИЧ через кровь значительно выше, чем в мирное время. Например, когда вы оказываете первую помощь раненому. Запомните одно важное правило – надевайте защитные перчатки всегда. Можно даже две пары сразу – это защитит вас, если первый слой повредится.

Актуален и вопрос защищенного секса, а именно – барьерной контрацепции. Презерватив нужно использовать всегда, а еще правильно его хранить (как именно, обычно указано на упаковке).

— Помните, ВИЧ не проявляется наглядно, а значит, чистый вид половых органов и субъективная оценка партнера как здорового, это чушь, — предупреждают специалисты.

По их словам, 7 из 10 инфицированных людей не входят в так называемые ключевые группы, у которых риск заразиться выше.

Где можно сделать быстрый тест на ВИЧ и вирусные гепатиты:

у семейного врача;

в ближайшем центре профилактики и борьбы со СПИДом или в кабинете Доверие;

в неправительственных организациях по этому профилю;

в любом учреждении здравоохранения Украины, которое оказывает медицинскую помощь в рамках 13 пакетов П рограммы медицинских гарантий, включая амбулаторную и стационарную медицинскую помощь.

Медики подчеркивают: АРТ доступна и бесплатна в Украине. Она действенна настолько, что человек проживает свою обычную здоровую жизнь, безопасен для партнеров, а его стиль жизни отличается лишь регулярным приемом одной или нескольких таблеток, как при любом хроническом заболевании.

Источник: Береги себя