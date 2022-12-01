Сьогодні, 1 грудня, у Всесвітній день боротьби зі СНІДом, експерти МОЗ оприлюднили статистику захворювання в Україні, а також нагадали про шляхи зараження та заходи профілактики смертельно небезпечної інфекції.

Зазначається, що згідно з даними Центру громадського здоров’я України (ЦГЗ), у вересні 2022 року офіційно зареєстровано 1 208 нових випадків ВІЛ-інфекції, у 229 пацієнтів діагностовано СНІД, від якого померли 103 особи.

– На початок 2022 року Україна посідала одне з перших місць серед країн Європейського регіону за кількістю людей, які живуть з ВІЛ. За оціночними даними, йдеться про понад 244 тис. осіб, майже 30% з них не знають про свій ВІЛ-статус, — зазначає завідувачка відділу управління та протидії ВІЛ-інфекції ЦГЗ Лариса Гетьман.

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Повідомляється, що у зв’язку з війною факторів ризику заразиться на ВІЛ стає дедалі більше. Поранення, переливання крові та сексуальне насильство підвищують ризик інфікування ВІЛ та вірусними гепатитами.

Однак, за словами експертів, є і хороші новини: своєчасне виявлення вірусів в організмі гарантує найменшу шкоду здоров’ю. Чим раніше вірус знайдений, тим швидше людина потрапляє під медичний нагляд і починає лікування.

Зараження вірусом відбувається через біологічні рідини:

при незахищеному сексі (сперма, вагінальні виділення, природна змазка, і особливо при наявності пошкоджень слизової);

кров (під час переливання, прямого контакту крові зі слизовою, спільного використання шприців і голок);

материнське молоко (тому жінки з ВІЛ не годують дітей грудьми);

від матері до дитини під час внутрішньоутробного розвитку та пологів, якщо мати не приймає антиретровірусну терапію.

Що запобігає передаванню ВІЛ

В умовах війни ризики передання ВІЛ через кров значно вищі, ніж у мирний час. Наприклад, коли ви надаєте першу допомогу пораненому. Запам’ятайте одне важливе правило – надягайте захисні рукавички завжди. Можна навіть дві пари відразу – це захистить вас, якщо перший шар пошкодиться.

Актуальним є і питання захищеного сексу, а саме – бар’єрної контрацепції. Презерватив потрібно використовувати завжди, а ще правильно його зберігати (як саме, зазвичай зазначено на упаковці).

– Пам’ятайте, ВІЛ не проявляється наочно, тобто чистий вигляд статевих органів і суб’єктивна оцінка партнера як здорового, це нісенітниця, – попереджають фахівці.

За їхніми словами, 7 з 10 інфікованих людей не входять в так звані ключові групи, у яких ризик заразитися вище.

Де можна зробити швидкий тест на ВІЛ та вірусні гепатити:

у сімейного лікаря;

у найближчому центрі профілактики і боротьби зі СНІДом або в кабінеті Д овір и ;

; у неурядових організаціях за цим профілем;

у будь-якому закладі охорони здоров’я України, який надає медичну допомогу в рамках 13 пакетів П рограми медичних гарантій, включаючи амбулаторну та стаціонарну медичну допомогу.

Медики наголошують: АРТ доступна і безкоштовна в Україні. Вона дієва настільки, що людина проживає своє звичайнє здорове життя, безпечна для партнерів, а її стиль життя відрізняється лише регулярним прийомом однієї або декількох таблеток, як при будь-якому хронічному захворюванні.

Джерело: Бережи себе