В Украине по заполненности отделений больниц с больными коронавирусом лидирует Закарпатская область.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения. По состоянию на 30 ноября на Закарпатье занято 63,6% Covid-коек (1 228 человек).

На втором месте Хмельницкая область — 55,1% (1 691 человек), третье заняла Винницкая — 54,7% (1 593 человека). В Херсонской области зафиксировали самый низкий показатель заполненности Covid-отделений в Украине — 33,6% (769 человек).

Всего в стране отделения больниц для Covid-больных заполнены на 46%. Всего сейчас в стране госпитализированы 36 296 человек.

Сейчас в красной зоне карантина находятся: Херсонская, Одесская, Запорожская, Донецкая, Днепропетровская, Сумская, Николаевская, Ровенская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черниговская, Львовская, Волынская, Черкасская, Винницкая области и г. Киев.

В то же время оранжевой зоне соответствуют Полтавская и Закарпатская области. А в желтой — Тернопольская, Кировоградская, Черновицкая и Харьковская области.