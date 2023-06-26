Американские ученые говорят, что спустя десятилетия достигли в своих исследованиях поворотного момента, и предсказывают, что через пять лет будет выпущено больше вакцин против рака.

По словам ученых, речь идет не о традиционных вакцинах, которые предотвращают заболевание, а прививках, которые уменьшают опухоль и препятствуют возвращению рака.

Целями этих экспериментальных методов лечения были рак молочной железы и легких, а в этом году сообщалось об успехах в лечении смертельно опасного рака кожи, меланомы и рака поджелудочной железы.

Ученые сегодня больше, чем когда-либо, понимают, как рак прячется от иммунной системы организма. Противораковые вакцины, как и другие виды иммунотерапии, стимулируют иммунную систему на поиск и уничтожение раковых клеток.

А в некоторых новых вакцинах используется мРНК, которая была разработана для лечения рака, но впервые использовалась против Covid-19.

— Чтобы вакцина работала, она должна научить Т-клетки иммунной системы распознавать рак как опасный, — говорит доктор Нора Дисис из Института вакцин против рака UW Medicine в Сиэтле.

По словам Норы, после обучения Т-клетки могут путешествовать по всему телу, чтобы выследить опасность.

— Ранние исследования противораковой вакцины зашли в тупик, поскольку рак перехитрил и пережил слабую иммунную систему пациентов. Все эти неудачи позволили нам многому научиться, — говорит исследователь вакцин Оля Финн.

В результате она теперь сосредоточена на пациентах с более ранним заболеванием, поскольку экспериментальные вакцины не помогли пациентам с более поздними стадиями.

По словам ученых, возможно, в перспективе появится больше вакцин, предотвращающих рак. Как, например, вакцины против гепатита В, разработанные десятилетия назад, предотвращают рак печени, а вакцины против ВПЧ, представленные в 2006 году, предотвращают рак шейки матки.