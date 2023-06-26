Американські вчені кажуть, що через десятиліття досягли у своїх дослідженнях поворотного моменту і пророкують, що через п’ять років буде випущено більше вакцин проти раку.

За словами вчених, ідеться не про традиційні вакцини, які запобігають захворюванню, а про щеплення, які зменшують пухлину і перешкоджають поверненню раку.

Цілями цих експериментальних методів лікування були рак молочної залози та легень, а цього року повідомлялося про успіхи в лікуванні смертельно небезпечного раку шкіри, меланоми та раку підшлункової залози.

Вчені сьогодні більше, ніж будь-коли, розуміють, як рак ховається від імунної системи організму. Протиракові вакцини, як і інші види імунотерапії, стимулюють імунну систему на пошук і знищення ракових клітин.

А в деяких нових вакцинах використовується мРНК, яка була розроблена для лікування раку, але вперше використовувалася проти Covid-19.

– Щоб вакцина працювала, вона повинна навчити Т-клітини імунної системи розпізнавати рак як небезпечний, – каже лікарка Нора Дісіс з Інституту вакцин проти раку UW Medicine в Сіетлі.

За словами Нори, після навчання Т-клітини можуть подорожувати по всьому тілу, щоб вистежити небезпеку.

– Ранні дослідження протиракової вакцини зайшли в глухий кут, оскільки рак перехитрив і пережив слабку імунну систему пацієнтів. Усі ці невдачі дозволили нам багато чому навчитися, – каже дослідниця вакцин Оля Фінн.

У результаті вона тепер зосереджена на пацієнтах із більш раннім захворюванням, оскільки експериментальні вакцини не допомогли пацієнтам із більш пізніми стадіями.

За словами вчених, можливо, у перспективі з’явиться більше вакцин, що запобігають раку. Як, наприклад, вакцини проти гепатиту В, розроблені десятиліття тому, запобігають раку печінки, а вакцини проти ВПЛ, представлені 2006 року, запобігають раку шийки матки.