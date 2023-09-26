Канадские исследователи из Университета Оттавы разработали уникальный онлайн-тест для людей старше 55 лет, помогающий рассчитать риск появления деменции.

DemPoRT — так называется этот первый многопараметрический алгоритм прогнозирования риска деменции, предназначен для широкого использования населением.

По оценкам экспертов, 50 миллионов человек во всем мире сегодня страдают деменцией, и, как ожидается, к 2050 году эта цифра вырастет до более чем 152 миллионов.

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DemPoRT может способствовать разработке и оценке стратегий профилактики деменции, поддержке принятия решений по здоровью населения.

А отдельным пациентам или их врачам при высоком проценте риска деменции принимать решение об изменении образа жизни.

Большинство алгоритмов риска деменции предназначены для использования в клинических условиях, а DemPoRT откалиброван для широкого круга подгрупп населения, несмотря на то, что в нем используются только факторы риска, о которых сообщают сами люди.

Тест доступен тут, пройти его могут все желающие совершенно бесплатно.

По сути, команда разработала первый прогностический инструмент, который предназначен для прогнозирования деменции на популяционном уровне, который может использоваться для поддержки национальной стратегии Канады по борьбе со старческим слабоумием.

Он может прогнозировать количество новых случаев в сообществе, выявлять группы повышенного риска.

Но исследователи предупреждают, результат онлайн-теста не является точным и не стоит паниковать, если получится неблагоприятный результат.

Рассматривайте его как повод изменить свой образ жизни и поведения, чтобы повысить шансы на сохранение здоровья.

Источник: Journal of Epidemiology and Community Health