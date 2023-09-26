Канадські дослідники з Університету Оттави розробили унікальний онлайн-тест для людей від 55 років, що допомагає розрахувати ризик появи деменції.

DemPoRT – так називається цей перший багатопараметричний алгоритм прогнозування ризику деменції, призначений для широкого використання населенням.

За оцінками експертів, 50 мільйонів людей у всьому світі сьогодні страждають на деменцію, і, як очікується, до 2050 року ця цифра зросте до більш ніж 152 мільйонів.

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DemPoRT може сприяти розробці та оцінці стратегій профілактики деменції, підтримці прийняття рішень щодо здоров’я населення.

А окремим пацієнтам або їхнім лікарям, за високого відсотку ризику деменції, допоможе ухвалювати рішення про зміну способу життя.

Більшість алгоритмів ризику деменції призначені для використання в клінічних умовах, а DemPoRT відкалібрований для широкого кола підгруп населення, незважаючи на те, що в ньому використовуються тільки фактори ризику, про які повідомляють самі люди.

Тест доступний тут, пройти його можуть усі охочі абсолютно безкоштовно.

По суті, команда розробила перший прогностичний інструмент, який призначений для прогнозування деменції, який може використовуватися для підтримки національної стратегії Канади з боротьби зі старечим недоумством.

Він може прогнозувати кількість нових випадків у спільноті, виявляти групи підвищеного ризику.

Але дослідники попереджають, результат онлайн-тесту не є точним, тож не варто панікувати, якщо отримаєте несприятливий результат. Слід розглядайте його як привід змінити свій спосіб життя та поведінки, щоб підвищити шанси на збереження здоров’я.

Джерело: Journal of Epidemiology and Community Health