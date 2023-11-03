Исследователи из Массачусетской общей больницы (MGH) и Гарвардской медицинской школы провели исследование действия противодиабетических препаратов и обнаружили, что известный всем диабетикам со II типом болезни метформин имеет, если можно так сказать, побочное действие — он продлевает жизнь.

Исследования проводились на модельном организме нематоды (C. Elegans), которая имеет схожие с человеческими метаболические системы и поэтому часто используется для моделирования заболеваний человека.

Снижает уровень сахара и увеличивает продолжительность жизни

До сих пор было известно, что метформин эффективно снижает уровень сахара в крови при сахарном диабете II типа.

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Исследования же показали, что препарат еще и стимулирует увеличение производства эфирных липидов. Это напрямую связано с продлением жизни.

Итак, все указывает на то, что метформин способствует долголетию, стимулируя производство организмом молекул, которые называются эфирными липидами — основным структурным компонентом клеточных мембран.

Чтобы идентифицировать гены, необходимые для продления продолжительности жизни в ответ на действие препаратов, имеющих общее название бигуаниды, ученые заглушили отдельные гены аскариды Caenorhabditis elegans. Стоит отметить, что более 80% ее белков похожи на человеческие.

После этого в организм нематоды вводили препарат метформин или его аналог фенформин и примерно две недели изучали, что происходит с измененными червями после воздействия лекарств.

Таблетка от болезней, связанных со старением

Было обнаружено, что гены, которые увеличивают производство эфирных липидов, необходимых для продления продолжительности жизни, активизировались в ответ на бигуаниды.

Команда также обнаружила, что одного лишь увеличения синтеза эфирных липидов было достаточно, чтобы продлить продолжительность жизни C. Elegans.

Включалась защитная реакция метаболического стресса, которая соответствующим образом изменяла метаболизм.

— Надеюсь, что однажды препараты могут стать стратегией лечения старения и заболеваний, связанных с ним, — говорит Александр Сукас, доктор медицинских наук, доцент Гарвардской медицинской школы.

Александр Сукас считает, что, поскольку исследования основаны исключительно на вмешательстве в C. elegans, необходимо дальнейшее изучение механизма действия метформина на моделях млекопитающих.

Хотя все же результаты исследований, опубликованные в eLife, уже и сейчас неоспоримо подтверждают, усиление производства эфирных липидов, с большой долей вероятности, может поддерживать здоровое старение людей и уменьшать влияние заболеваний, связанных с ним.

Источник: SciTechDaily