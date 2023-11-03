Дослідники з Массачусетської загальної лікарні (MGH) та Гарвардської медичної школи провели дослідження дії протидіабетичних препаратів і виявили, що відомий усім діабетикам з II типом хвороби метформін має, якщо можна так сказати, побічну дію – він подовжує життя.

Дослідження проводилися на модельному організмі нематоди (C. Elegans), яка має схожі з людськими метаболічні системи і тому часто використовується для моделювання захворювань людини.

Знижує рівень цукру і збільшує тривалість життя

Досі було відомо, що метформін ефективно знижує рівень цукру в крові при цукровому діабеті II типу.

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Дослідження ж показали, що препарат ще й стимулює збільшення виробництва ефірних ліпідів. Це напряму пов’язано з подовженням життя.

Отже, усе вказує на те, що метформін сприяє довголіттю, стимулюючи виробництво організмом молекул, які називаються ефірними ліпідами – основним структурним компонентом клітинних мембран.

Щоб ідентифікувати гени, необхідні для подовження тривалості життя у відповідь на дію препаратів, що мають загальну назву бігуаніди, вчені заглушили окремі гени аскариди Caenorhabditis elegans. Варто зазначити, що понад 80% її білків схожі на людські.

Після цього в організм нематоди вводили препарат метформін чи його аналог фенформін і приблизно два тижні вивчали, що відбувається зі зміненими хробаками після впливу ліків.

Таблетка від хвороб, пов’язаних із старінням

Було виявлено, що гени, які збільшують виробництво ефірних ліпідів, необхідних для продовження тривалості життя, активізувалися у відповідь на бігуаніди.

Команда також виявила, що одного лише збільшення синтезу ефірних ліпідів було достатньо, щоб подовжити тривалість життя C. Elegans.

Включалася захисна реакція метаболічного стресу, яка відповідним чином змінювала метаболізм.

– Сподіваюся, одного дня фармакологічні препарати можуть стати стратегією лікування старіння та захворювань, пов’язаних з ним, – каже Олександр Сукас, доктор медичних наук, доцент Гарвардської медичної школи.

Олександр Сукас уважає, що оскільки дослідження ґрунтуються виключно на втручанні в C. elegans, необхідне подальше вивчення механізму дії метформіну на моделях ссавців.

Хоча все ж результати досліджень, опубліковані в eLife, уже й зараз незаперечно підтверджують, посилення виробництва ефірних ліпідів, з великою долею ймовірності, може підтримувати здорове старіння людей та зменшувати вплив захворювань, пов’язаних ним.

Джерело: SciTechDaily