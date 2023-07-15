Ученые Калифорнийского университета провели исследование самого потребляемого пищевого масла в США — соевого. И были ошарашены — соевое масло потенциально может влиять на неврологические состояния, вызывать аутизм, болезнь Альцгеймера, тревогу и депрессию.

По данным Министерства сельского хозяйства США, соевое масло используют для жарки фаст-фуда, добавляют в упакованные продукты и скармливают домашнему скоту. На сегодняшний день это масло больше всего производят и чаще всего потребляют.

По всей вероятности, это не является здоровым для человека.

Исследования, проводившиеся на мышах, выявили выраженное влияние соевого масла на гипоталамус — критическую часть мозга, регулирующую массу тела, температуру, реакцию на стресс, размножение и рост.

Та же исследовательская группа еще в 2015 году обнаружила, что соевое масло вызывает ожирение, диабет, резистентность к инсулину и ожирение печени у мышей.

Команда определила, что ряд генов у мышей, которых кормили соевым маслом, начали функционировать неправильно. К примеру, один из таких генов, вырабатывающий гормон “любви” — окситоцин, у мышей, которых кормили соевым маслом, резко снизил уровень окситоцина в гипоталамусе.

Учёные обнаружили около 100 других генов, на которые также негативно повлияла диета с соевым маслом.

Правда, команда подчеркнула, результаты касаются только соевого масла, а не других соевых продуктов.

— Не выбрасывайте тофу, соевое молоко, эдамаме или соевый соус, — сказала Фрэнсис Сладек, токсиколог и профессор клеточной биологии.

По ее словам, многие соевые продукты содержат лишь небольшое количество масла и большое количество полезных для здоровья соединений, таких как незаменимые жирные кислоты и белки.

Примечание для тех, кто использует именно соевое масло: исследования проводили на мышах, а исследования на мышах не всегда приводят к тем же результатам на людях.

Источник: NeuroScience News