Науковці Каліфорнійського університету провели дослідження найспоживанішої харчової олії в США – соєвої. І були ошелешені – соєва олія потенційно може впливати на неврологічні стани, викликати аутизм, хворобу Альцгеймера, тривогу і депресію.

За даними Міністерства сільського господарства США, соєву олію використовують для смаження фаст-фуду, додають до упакованих продуктів і згодовують домашній худобі. На сьогоднішній день цю олію найбільше виробляють і найчастіше споживають.

Цілком ймовірно, це не є здоровим для людини.

Дослідження, що проводилися на мишах, виявили виражений вплив соєвої олії на гіпоталамус – критичну частину мозку, що регулює масу тіла, температуру, реакцію на стрес, розмноження і ріст.

Та ж дослідницька група ще 2015 року виявила, що соєва олія спричиняє ожиріння, діабет, резистентність до інсуліну та ожиріння печінки у мишей.

Команда визначила, що низка генів у мишей, яких годували соєвою олією, почали функціонувати неправильно. Приміром, один із таких генів, що виробляє гормон “любові” – окситоцин, у мишей, яких годували соєвою олією, різко знизив рівень окситоцину в гіпоталамусі.

Учені виявили близько 100 інших генів, на які також негативно вплинула дієта з соєвою олією.

Щоправда, команда підкреслила, результати стосуються тільки соєвої олії, а не інших соєвих продуктів.

– Не викидайте тофу, соєве молоко, едамаме або соєвий соус, – сказала Френсіс Сладек, токсикологиня і професорка клітинної біології.

За її словами, багато соєвих продуктів містять лише невелику кількість олії та велику кількість корисних для здоров’я сполук, таких як незамінні жирні кислоти та білки.

Примітка для тих, хто використовує саме соєву олію: дослідження проводили на мишах, а дослідження на мишах не завжди призводять до тих самих результатів на людях.

Джерело: NeuroScience News