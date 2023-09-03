Команда американских ученых из Университета Питтсбурга в ходе исследования опровергла миф о том, что употребление алкоголя делает физически непривлекательных людей красивыми. Но при был подтвержден другой очень распространенный стереотип.

Термин “пивные очки” (beer goggles) ввели американские студенты в 1980-х годах. Однако связь между алкогольным опьянением и физическим влечением глубоко не изучалась.

Для своего эксперимента ученые набрали 36 мужчин — 18 пар. Всем было от 21 до 28 лет. Кроме соответствия требованиям, каждому потенциальному испытуемому нужно было привести с собой друга, с которым он раньше выпивал.

Участникам предлагалось выпивать не менее одного дня в неделю и подтвердить, что они могут выпить по меньшей мере три порции напитка за 30 минут.

Для чистоты эксперимента на первом этапе мужчины выпили водку с клюквенным соком, чтобы повысить содержание алкоголя в крови до 0,08% (максимально разрешен показатель для вождения в Британии и некоторых американских штатах).

На втором этапе был только безалкогольный напиток. После этого мужчины оценили привлекательность людей, которых они видели на фотографиях и видеороликах. Затем участников попросили выбрать, с кем из этих людей они больше всего хотели бы пообщаться лично.

Выяснилось, что алкоголь никак не отразился на восприятии привлекательности окружающих. Но он делал участников смелее. У выпивших было в 1,71 раза больше шансов выбрать одного из четырех наиболее привлекательных для себя кандидатов для потенциальной встречи в пьяном виде – по сравнению с тем, когда они были трезвыми.

По словам исследователей, эксперимент предполагает, что один из аспектов “пивных очков” – перспектива того, что можно действительно встретиться, флиртовать или, возможно, вступить в интимные отношения. В этом смысле понятие “пивные очки” начинает перетекать в “пьяную храбрость”.

Источник: Studies on Alcohol and Drugs