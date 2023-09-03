Команда американських учених з Університету Піттсбурга під час дослідження спростувала міф про те, що вживання алкоголю робить фізично непривабливих людей красивими. Але при цьому підтвердили інший дуже поширений стереотип.

Термін “пивні окуляри” (beer goggles) ввели американські студенти в 1980-х роках. Однак зв’язок між алкогольним сп’янінням і фізичним потягом глибоко не вивчався.

Для свого експерименту вчені набрали 36 чоловіків – 18 пар. Усім було від 21 до 28 років. Крім відповідності вимогам, кожному потенційному піддослідному потрібно було привести із собою друга, з яким вони раніше випивали.

Учасникам пропонувалося випивати щонайменше один день на тиждень і підтвердити, що можуть випити щонайменше три порції напою за 30 хвилин.

Для чистоти експерименту на першому етапі чоловіки випили горілку з журавлинним соком, щоб підвищити вміст алкоголю в крові до 0,08% (максимально дозволений показник для водіння в Британії та деяких американських штатах).

На другому етапі був тільки безалкогольний напій. Після цього чоловіки оцінили привабливість людей, яких вони бачили на фотографіях і відеороликах. Потім учасників попросили вибрати, з ким із цих людей вони найбільше хотіли поспілкуватися особисто.

З’ясувалося, що алкоголь ніяк не позначився на сприйнятті привабливості оточуючих. Але він робив учасників сміливішими. У людей напідпитку було в 1,71 раза більше шансів вибрати одного з чотирьох своїх найпривабливіших кандидатів для потенційної зустрічі у п’яному вигляді – порівняно з тим, коли вони були тверезими.

За словами дослідників, експеримент припускає, що один з аспектів “пивних окулярів” – перспектива того, що можна дійсно зустрітися, фліртувати або, можливо, вступити в інтимні стосунки. У цьому сенсі поняття “пивні окуляри” починає перетікати в “п’яну хоробрість”.

Джерело: Studies on Alcohol and Drugs