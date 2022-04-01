Верховная Рада Украины приняла закон о лечении военнослужащих во время войны, сообщила глава партии Слуга народа Елена Шуляк.

Этот закон усовершенствует предоставление медицинской помощи военнослужащим Украины в условиях военного положения и устраняет недостатки в действующем законодательстве, которые препятствовали военным в получении психологической реабилитации и необходимой помощи за рубежом.

— Документ обеспечивает условия для надлежащего лечения военнослужащих в условиях военного положения, — подчеркнула Шуляк.

Итак:

● Военнослужащие, которые непосредственно участвуют в военных действиях, обязательно должны получить бесплатную психологическую и медико-психологическую помощь и пройти реабилитацию в соответствующих центрах. При этом стоимость проезда к месту реабилитации и обратно будет возмещена. Порядок проведения реабилитации и возмещения стоимости проезда устанавливается Кабмином.

● Кроме того, военнослужащим, принимающим непосредственное участие в военных действиях, разрешено при необходимости (тяжелое ранение и т.п.) выезжать в медицинские учреждения за пределы Украины во время военного положения. На этих военнослужащих и сопровождающий их медперсонал не распространяются ограничения по выезду за пределы Украины.

● Стоимость проезда и оплата услуг по оказанию такой медицинской помощи будут возмещены в полном объеме, кроме случаев предоставления упомянутой помощи за счет принимающей стороны.

Из-за нестабильной ситуации в стране люди могут чаще страдать от панических атак. Если не получается справиться с этим состоянием самостоятельно или оно повторяется слишком часто, нужно обратиться за помощью к специалисту.

Источник: Елена Шуляк