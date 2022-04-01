Верховна Рада України прийняла закон про лікування військовослужбовців під час війни, повідомила голова партії Слуга народу Олена Шуляк.

Цей закон вдосконалює надання медичної допомоги військовослужбовцям України в умовах воєнного стану та усуває недоліки в чинному законодавстві, які ставали на перешкоді військовим в отриманні психологічної реабілітації та необхідної допомоги за кордоном.

– Документ наразі забезпечує умови для належного лікування військовослужбовців в умовах воєнного стану, – підкреслила Шуляк.

Відтак:

● Військовослужбовці, які беруть безпосередню участь у воєнних діях, обов’язково мають отримати безоплатну психологічну та медико-психологічну допомогу та пройти реабілітацію у відповідних центрах. При цьому вартість проїзду до місця реабілітації і назад буде відшкодовано. Порядок проведення реабілітації та відшкодування вартості проїзду встановлюються Кабміном.

● Крім того, військовослужбовцям, які беруть безпосередню участь у воєнних діях, дозволено за необхідності (тяжке поранення тощо) виїжджати до медичних закладів за межі України під час воєнного стану. На цих військовослужбовців та медперсонал, що їх супроводжує, не поширюються обмеження щодо виїзду за межі України.

● Вартість проїзду та оплата послуг з надання такої медичної допомоги будуть відшкодовані у повному обсязі, крім випадків надання згаданої допомоги коштом приймаючої сторони.

Через нестабільну ситуацію в країні люди можуть частіше потерпати від панічних атак. Якщо не виходить впоратися з цим станом самостійно або він повторюється занадто часто, треба звернутися по допомогу до спеціаліста.

Джерело: Олена Шуляк