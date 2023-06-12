Первая леди Украины Елена Зеленская и премьер-министр Канады Джастин Трюдо провели встречу в Киеве и посетили Центр психического здоровья и реабилитации ветеранов Лесная поляна.

Центр начал работу в 2019 году. Его специализация — лечение расстройств, связанных с боевым стрессом, последствиями черепно-мозговых травм в сочетании с лучшими практиками физической реабилитации. Плюс — психологическая работа с людьми, пережившими плен, пытки, насилие.

— Я хотела бы начать проект международного медицинского партнерства между Лесной поляной и канадским центром, специализирующийся на работе со страдающими ПТСР ветеранами, — заявила первая леди.

Речь идет о канадском Atlas Institute for veterans and families на базе Королевского центра психического здоровья Оттавы, Онтарио. По словам Зеленской, это потенциальный вариант для сотрудничества, благодаря мощной научной экспертизе в вопросах ПТСР.

— Но вы можете предложить другое заведение. Наши специалисты подготовили детальное описание направлений сотрудничества, – сказала супруга президента, обращаясь к премьер-министру Канады.

Зеленская отметила важность одновременного преодоления как физических, так и ментальных последствий войны для украинцев, что станет залогом восстановления страны.

Фото: Офис Президента