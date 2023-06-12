Перша леді України Олена Зеленська та прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо провели зустріч у Києві та відвідали Центр психічного здоров’я та реабілітації ветеранів Лісова поляна.

Центр розпочав роботу 2019 року. Його спеціалізація – лікування розладів, пов’язаних із бойовим стресом, наслідками черепно-мозкових травм у поєднанні з найкращими практиками фізичної реабілітації. Плюс – психологічна робота з людьми, які пережили полон, тортури, насильство.

– Я хотіла б започаткувати проєкт міжнародного медичного партнерства між Лісовою галявиною та канадським центром, що спеціалізується на роботі з ветеранами, які страждають на ПТСР, – заявила перша леді.

Йдеться про канадський Atlas Institute for veterans and families на базі Королівського центру психічного здоров’я Оттави, Онтаріо. За словами Зеленської, це потенційний варіант для співпраці, завдяки потужній науковій експертизі в питаннях ПТСР.

– Але ви можете запропонувати інший заклад. Наші фахівці підготували детальний опис напрямів співпраці, – сказала дружина президента, звертаючись до прем’єр-міністра Канади.

Зеленська наголосила на важливості одночасного подолання як фізичних, так і ментальних наслідків війни для українців, що стане запорукою відновлення країни.