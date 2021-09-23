В Украину доставили три морозильных камеры для хранения вакцины Pfizer от коронавируса при ультранизких температурах. Поставки осуществил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в рамках инициативы Covax.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения. Морозильные камеры с диапазоном температур от -40°C до -86°C производства Vestfrost установят на складе ГП УкрМедПостач.

— В ближайшие месяцы мы ожидаем еженедельные поставки по почти полмиллиона доз вакцины Comirnaty от Pfizer/Biontech, следовательно, нуждаемся в большем оборудовании для логистических цепей, — отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, ультрахолодовые морозильники для вакцины помогут надежно хранить вакцину и защищать все больше украинцев от опасного Covid-19.

В Минздраве добавили, что закупка дополнительных ультрахолодовых морозильников позволяет увеличить мощности Украины по хранению на национальном уровне вакцины Pfizer, которая требует сверхнизких температурных условий от -60°C до -80°C.

Хранение и логистику мРНК-вакцин, полученных от Covax, с соблюдением соответствующей холодовой цепи в Украине обеспечивает Агентство США по международному развитию USAID.

Украина продолжит получать вакцины от коронавируса в рамках инициативы Covax. 4 325 910 доз вакцин разных производителей (Pfizer, Moderna и AstraZeneca) уже поставили в страну благодаря этому механизму.

Недавно Украина получила 159 тыс. доз вакцины китайского производства CoronaVac. В страну поставили эту партию препарата бесплатно, как и другие вакцины и товары в рамках глобальной инициативы Covax.

Фото: ЮНИСЕФ