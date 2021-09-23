В Україну доставили три морозильні камери для зберігання вакцини Pfizer від коронавірусу за ультранизьких температур. Постачання здійснив Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) в рамках ініціативи Covax.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я. Морозильні камери з діапазоном температур від -40°C до -86°C виробництва Vestfrost встановлять на складі ДП УкрМедПостач.

– У найближчі місяці ми очікуємо щотижневі поставки по майже півмільйона доз вакцини Comirnaty від Pfizer/Biontech, отже, потребуємо більше обладнання для логістичних ланцюгів, – зазначив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За його словами, ультрахолодові морозильники для вакцини допоможуть надійно зберігати вакцину і захищати ще більше українців від небезпечного Covid-19.

У МОЗ додали, що закупівля додаткових ультрахолодових морозильників дасть змогу збільшити потужності України щодо зберігання на національному рівні вакцини Pfizer, яка потребує наднизьких температурних умов від -60°C до -80°C.

Зберігання й логістику мРНК-вакцин, отриманих від COVAX, із дотриманням відповідного холодового ланцюга в Україні забезпечує Агентство США з міжнародного розвитку USAID.

Україна продовжить отримувати вакцини від коронавірусу у рамках ініціативи Covax. Нині 4 325 910 доз вакцин різних виробників (Pfizer, Moderna та AstraZeneca) вже поставили у країну завдяки цьому механізму.

Нещодавно Україна отримала 159 тис. доз вакцини китайського виробництва CoronaVac. В країну поставили цю партію препарату безкоштовно, як і інші вакцини й товари в рамках глобальної ініціативи Covax.

Фото: ЮНІСЕФ