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Украина получит 160 тыс. курсов противоковидного препарата Молнупиравир

18 мая 2022, 15:34
Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
Молнупіравір, таблетки
Источник: Depositphotos

Украина закупила 50 тыс. курсов противоковидного препарата Молнупиравир на средства госбюджета. Их уже передала международная организация Crown Agents для снабжения страны.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Александр Комарида. Остальные – 110 тыс. курсов – поступят в страну до конца мая.

— Несмотря на войну, мы должны заботиться и о больных Covid-19. Поэтому благодарны компании Crown Agents за сотрудничество и оперативное обеспечение лекарством. Первая поставка препарата уже распределена по регионам и начнет доставляться в учреждения здравоохранения в ближайшее время, — говорит он.

Молнупиравир – это препарат прямого действия. Он блокирует фермент, нужный вирусу, чтобы воспроизвести генетический код, и так предотвращает размножение вируса и снижает риск тяжелого течения болезни.

В мире это лекарство используют для пациентов, имеющих хоть один фактор риска: избыточный вес, возраст более 60 лет, сахарный диабет, болезни сердца.

В Украине препарат также будут использовать для лечения пациентов из групп риска.

Отметим, что препарат Молнупиравир запрещен к продаже в аптеках, его можно получить бесплатно и только у врача.

Узнать, обеспечено ли этим препаратом заведение здравоохранения, в котором вы лечитесь, можно:

  • с помощью сервиса єЛіки по ссылке;
  • в структурном подразделении облгосадминистрации, ответственном за здравоохранение.
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Источник
Минздрав
Теги
Коронавирус Covid-19, лікування, МОЗ Украины
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