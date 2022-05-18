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Україна отримає 160 тис. курсів протиковідного препарату Молнупіравір

18 Травня 2022, 15:34
Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
Молнупіравір, таблетки
Джерело: Depositphotos

Україна закупила 50 тис. курсів протиковідного препарату Молнупіравір за кошти держбюджету. Їх вже передала міжнародна організація Crown Agents для постачання у країну.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я Олександр Комаріда. Решта – 110 тис. курсів – надійде у країну до кінця травня.

– Попри війну, ми повинні піклуватися і про хворих на Covid-19. Тому вдячні компанії Crown Agents за співпрацю та оперативне забезпечення ліками. Перша поставка препарату вже розподілена по регіонах та почне доставлятися до закладів охорони здоров’я найближчим часом, – каже він.

Молнупіравір — це препарат прямої дії. Він блокує фермент, потрібний вірусу, щоб відтворити генетичний код, і так запобігає розмноженню вірусу та знижує ризик важкого перебігу хвороби.

У світі ці ліки використовують для пацієнтів, які мають хоч один фактор ризику: надмірна вага, вік понад 60 років, цукровий діабет, хвороби серця.

В Україні препарат також використовуватимуть для лікування насамперед пацієнтів із груп ризику.

Зазначимо, що препарат Молнупіравір заборонений до продажу в аптеках, його можна отримати безкоштовно і тільки у лікаря.

Дізнатися, чи забезпечений цим препаратом заклад охорони здоров’я, у якому ви лікуєтеся, можна:

  • за допомогою сервісу єЛіки за посиланням;
  • у структурному підрозділі облдержадміністрації, відповідальному за охорону здоров’я.
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Джерело
МОЗ
Теги
Коронавірус Covid-19, лікування, МОЗ України
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