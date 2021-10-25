Украина при финансовой поддержке правительства США в контексте пандемии Covid-19 начинает обновление холодового оборудования для транспортировки и временного хранения вакцин.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения. При поддержке USAID оборудование стоимостью $2,8 млн получат 3 100 пунктов прививок. Оно будет находиться на базе учреждений первичной медицинской помощи и использоваться мобильными бригадами.

Всего планируется доставить:

5 643 термоконтейнеры;

8 100 термосумок;

197 730 хладоэлементов;

27 486 устройств температурного мониторинга.

Первую партию холодового оборудования ЮНИСЕФ доставил 30 сентября 2021 года. Украина уже получила 2 700 термосумок, в которых вакцины от Covid-19 могут храниться при температурах от +2 до +8°C.

В дальнейшем это оборудование также можно будет использовать для транспортировки и хранения вакцин, предусмотренных национальным календарем профилактических прививок.

Сейчас USAID выделил около $10 млн на поддержку вакцинации в Украине и передал почти 2,2 миллиона вакцин от Covid-19 Украине непосредственно в рамках COVAX.

В Минздраве отметили, что эти средства также направили на оказание технической помощи и обучение соответствующего медицинского персонала по безопасному хранению и транспортировке вакцин.

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Фото: Минздрав