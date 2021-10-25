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Україна отримає обладнання для ефективного зберігання Covid-вакцин

25 Жовтня 2021, 12:03 Ольга Тетеріна
Україна отримає обладнання для ефективного зберігання Covid-вакцин

Україна за фінансової підтримки уряду США у контексті пандемії Covid-19 розпочинає оновлення холодового обладнання для транспортування та тимчасового зберігання вакцин.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я. За підтримки USAID обладнання вартістю $2,8 млн отримають 3 100 пунктів щеплень. Воно перебуватиме на базі закладів первинної медичної допомоги та використовуватиметься мобільними бригадами.

Загалом планується доставити:

  • 5 643 термоконтейнери;
  • 8 100 термосумок;
  • 197 730 холодоелементів;
  • 27 486 пристроїв температурного моніторингу.

Першу партію холодового обладнання ЮНІСЕФ доставив 30 вересня 2021 року. Україна вже отримала 2 700 термосумок, у яких вакцини від Covid-19 можуть зберігатися за температур від +2 до +8°C.

Надалі це обладнання також можна буде використовувати для транспортування і зберігання вакцин, передбачених національним календарем профілактичних щеплень.

Нині USAID виділив близько $10 млн на підтримку вакцинації в Україні та передав майже 2,2 млн вакцин від Covid-19 Україні безпосередньо в рамках COVAX.

У МОЗ зазначили, що ці кошти також спрямували на надання технічної допомоги та навчання відповідного медичного персоналу щодо безпечного зберігання та транспортування вакцин.

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Фото: МОЗ

Джерело
МОЗ
Теги
Вакцини , Коронавірус Covid-19 , США
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