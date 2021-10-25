Україна за фінансової підтримки уряду США у контексті пандемії Covid-19 розпочинає оновлення холодового обладнання для транспортування та тимчасового зберігання вакцин.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я. За підтримки USAID обладнання вартістю $2,8 млн отримають 3 100 пунктів щеплень. Воно перебуватиме на базі закладів первинної медичної допомоги та використовуватиметься мобільними бригадами.

Загалом планується доставити:

5 643 термоконтейнери;

8 100 термосумок;

197 730 холодоелементів;

27 486 пристроїв температурного моніторингу.

Першу партію холодового обладнання ЮНІСЕФ доставив 30 вересня 2021 року. Україна вже отримала 2 700 термосумок, у яких вакцини від Covid-19 можуть зберігатися за температур від +2 до +8°C.