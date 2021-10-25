Україна за фінансової підтримки уряду США у контексті пандемії Covid-19 розпочинає оновлення холодового обладнання для транспортування та тимчасового зберігання вакцин.
Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я. За підтримки USAID обладнання вартістю $2,8 млн отримають 3 100 пунктів щеплень. Воно перебуватиме на базі закладів первинної медичної допомоги та використовуватиметься мобільними бригадами.
Загалом планується доставити:
- 5 643 термоконтейнери;
- 8 100 термосумок;
- 197 730 холодоелементів;
- 27 486 пристроїв температурного моніторингу.
Першу партію холодового обладнання ЮНІСЕФ доставив 30 вересня 2021 року. Україна вже отримала 2 700 термосумок, у яких вакцини від Covid-19 можуть зберігатися за температур від +2 до +8°C.
Надалі це обладнання також можна буде використовувати для транспортування і зберігання вакцин, передбачених національним календарем профілактичних щеплень.
Нині USAID виділив близько $10 млн на підтримку вакцинації в Україні та передав майже 2,2 млн вакцин від Covid-19 Україні безпосередньо в рамках COVAX.
У МОЗ зазначили, що ці кошти також спрямували на надання технічної допомоги та навчання відповідного медичного персоналу щодо безпечного зберігання та транспортування вакцин.
Фото: МОЗ