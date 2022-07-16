Украинцы, нашедшие убежище в Польше, получили доступ к медицинской помощи в этой стране наравне с ее гражданами. Чтобы получить медицинскую помощь, нужно иметь загранпаспорт гражданина Украины, в котором есть отметка о пересечении границы после 24 февраля 2022 года.

Если пересекли границу без загранпаспорта – документ, подтверждающий дату пересечения польской границы польскими службами.

Еще нужно получить PESEL этот номер предоставляет украинцам доступ к услугам сферы здравоохранения на постоянной основе, социальной помощи и т.д. Процедура получения PESEL для украинцев упрощена.

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Оказание медицинской помощи для украинцев – бесплатное.

На сегодняшний день Польша предоставила украинцам бесплатный доступ к медицинской помощи на всех уровнях:

базовая медицинская помощь — визиты к семейным врачам, вызов «скорой»,

специализированная амбулаторная помощь,

диагностические исследования (по направлению врача),

лечение в стационаре,

психиатрическое лечение

реабилитация (кроме курортов),

стоматологические услуги.

Также важно, что в аптеках в Польше лекарство отпускается преимущественно по рецепту. Рецепт можно получить у семейного врача или специалиста “узкой” специальности.

Заместитель министра здравоохранения Украины Ирина Микичак подчеркнула, что украинцы могут получить профилактические прививки. Сделать необходимую прививку ребенку можно у семейного врача.

Найти медицинское учреждение, где работает семейный врач, можно по номеру бесплатной круглосуточной горячей линии — 800 190 590. Найти врача или пункт вакцинации можно, позвонив по номеру 800 190 590.

Беременные украинки, пересекшие границу с Польшей после 24 февраля 2022 года, имеют право на бесплатное ведение беременности, роды и уход за новорожденным в медицинских учреждениях Польши, заключивших контракт с NFZ.