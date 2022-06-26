Черкащанин Антон Очаковский свой ультрамарафон решил пробежать с пользой для наших защитников. Узнал, что военному медику, с которым живет на одной улице в селе близ Черкасс, нужен автомобиль скорой помощи.

– Сначала у меня не было цели делать этот ультрамарафон благотворительным. Но мне рассказали историю Сокола, это наш боец ​​из Красной Слободы, военный медик, уже три месяца вытаскивающий наших бойцов с передовой на легковом автомобиле, который в принципе не пригоден для этого, — объяснил спортсмен .

Боец с позывным Соколом до полномасштабного вторжения работал в Польше на скорой помощи. Коллеги помогли ему выкупить легковой автомобиль, загрузили его гуманитаркой. Помощь мужчина привез в Украину. И вот уже четвертый месяц вывозит на нем раненых на фронте защитников.

Я бегу, а ты донатишь

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Сейчас каждый делает для победы, что может. Антон решил бежать, чтобы собрать деньги на новый автомобиль для военного медика 110 бригады ВСУ. Требуется 90 тыс. грн. Накануне объявил сбор и 25 июня стартовал в пять утра.

– 42 километра я уже бежал, — рассказал Антон. — 50 – немного выше планка, эту дистанцию ​​я еще никогда не бежал. Поэтому это как личный вызов для меня, ну и показать всему миру, что Украина и украинские спортсмены сильны, выносливы и с нас нужно брать пример.

Маршрут проложил вокруг Черкасс. Чтобы пробежать полсотни километров, пришлось на стадионе сделать несколько кругов. Марафонца на протяжении всей дистанции сопровождал племянник на велосипеде, который вез еду и воду для бегуна. Тот на протяжении марафона не сделал ни остановки, говорит — защитникам на фронте в разы труднее.

– Так не должно быть. Наши бойцы должны быть обеспечены, поэтому моя цель собрать три тысячи долларов на покупку автомобиля Фольксваген Т4 комби с длинной базой для того, чтобы военный медик мог полноценно выполнять свои функции и тогда наши бойцы будут возвращаться живыми, здоровыми и мы победим 100%.

Дистанцию ​​Антон преодолел через семь часов. И уже собрал почти 30 тыс. грн.

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Очаковский Антон Вячеславович