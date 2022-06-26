Черкащанин Антон Очаковський черговий свій ультрамарафон вирішив пробігти з користю для наших захисників. Дізнався, що військовому медику, з яким живе на одній вулиці в селі поблизу Черкас, потрібне авто швидкої допомоги.
– Від початку в мене не було мети робити цей ультрамарафон благодійним. Та мені розповіли історію Сокола, це наш боєць з Червоної Слободи, військовий медик, який вже три місяці витягує наших бійців з передової на легковому автомобілі, який в принципі не придатний для цього, – пояснив спортсмен.
Боєць з позивним Сокіл до повномасштабного вторгнення працював в Польщі у швидкій допомозі. Колеги допомогли йому викупити легковий автомобіль, завантажили його гуманітаркою. Допомогу чоловік привіз в Україну. І ось вже четвертий місяць вивозить на ньому поранених на фронті захисників.
Я біжу, а ти донатиш
Нині кожен робить для перемоги, що може. Антон вирішив бігти, щоб зібрати гроші на нове авто для військового медика 110 бригади ЗСУ. Потрібно 90 тис. грн. Напередодні оголосив збір і 25 червня стартував о п’ятій ранку.
– 42 кілометри я вже біг, розповів Антон. – 50 – це трішки вища планка, цю дистанцію я ще ніколи не біг. Тому це як особистий виклик для мене, ну і показати всьому світу, що Україна і українські спортсмени сильні, витривалі і з нас потрібно брати приклад.
Маршрут проклав навколо Черкас. Щоб пробігти півсотні кілометрів довелося на стадіоні зробити кілька кіл. Марафонця упродовж усієї дистанції супроводжував племінник на велосипеді, який віз їжу і воду для бігуна. Той впродовж марафону не зробив жодної зупинки, каже – захисникам на фронті в рази важче.
– Так не повинно бути. Наші бійці повинні бути забезпечені, тому моя ціль зібрати три тисячі доларів на купівлю автомобіля Фольксваген Т4 комбі з довгою базою для того, щоб військовий медик міг повноцінно виконувати свої функції і тоді наші бійці будуть повертатися живими, здоровими і ми переможемо 100%.
Дистанцію Антон подолав за сім годин. І вже назбирав майже 30 тис. грн.
А це про всяк випадок:
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Очаковський Антон Вячеславович
Фото: Факти ICTV