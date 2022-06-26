Черкащанин Антон Очаковський черговий свій ультрамарафон вирішив пробігти з користю для наших захисників. Дізнався, що військовому медику, з яким живе на одній вулиці в селі поблизу Черкас, потрібне авто швидкої допомоги.

– Від початку в мене не було мети робити цей ультрамарафон благодійним. Та мені розповіли історію Сокола, це наш боєць з Червоної Слободи, військовий медик, який вже три місяці витягує наших бійців з передової на легковому автомобілі, який в принципі не придатний для цього, – пояснив спортсмен.

Боєць з позивним Сокіл до повномасштабного вторгнення працював в Польщі у швидкій допомозі. Колеги допомогли йому викупити легковий автомобіль, завантажили його гуманітаркою. Допомогу чоловік привіз в Україну. І ось вже четвертий місяць вивозить на ньому поранених на фронті захисників.

Я біжу, а ти донатиш

Зараз дивляться

Нині кожен робить для перемоги, що може. Антон вирішив бігти, щоб зібрати гроші на нове авто для військового медика 110 бригади ЗСУ. Потрібно 90 тис. грн. Напередодні оголосив збір і 25 червня стартував о п’ятій ранку.

– 42 кілометри я вже біг, розповів Антон. – 50 – це трішки вища планка, цю дистанцію я ще ніколи не біг. Тому це як особистий виклик для мене, ну і показати всьому світу, що Україна і українські спортсмени сильні, витривалі і з нас потрібно брати приклад.

Маршрут проклав навколо Черкас. Щоб пробігти півсотні кілометрів довелося на стадіоні зробити кілька кіл. Марафонця упродовж усієї дистанції супроводжував племінник на велосипеді, який віз їжу і воду для бігуна. Той впродовж марафону не зробив жодної зупинки, каже – захисникам на фронті в рази важче.

– Так не повинно бути. Наші бійці повинні бути забезпечені, тому моя ціль зібрати три тисячі доларів на купівлю автомобіля Фольксваген Т4 комбі з довгою базою для того, щоб військовий медик міг повноцінно виконувати свої функції і тоді наші бійці будуть повертатися живими, здоровими і ми переможемо 100%.

Дистанцію Антон подолав за сім годин. І вже назбирав майже 30 тис. грн.

А це про всяк випадок:

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Очаковський Антон Вячеславович

Фото: Факти ICTV