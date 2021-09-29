На выплаты медицинским работникам, которые борются с коронавирусом в Украине, Кабмин выделил дополнительные 205 млн грн.

Об этом во время заседания правительства сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

— Мы поддержали решение о выделении дополнительных доплат медицинским и другим работникам лабораторных подразделений Минздрава, которые имеют непосредственное отношение к борьбе с коронавирусом, — отметил Денис Шмыгаль.

По словам главы Кабмина, это актуально, ведь сейчас возросла нагрузка на лабораторные центры.

Они вынуждены работать почти круглосуточно.

Эпидситуация ухудшилась в Украине, как и прогнозировалось, в сентябре. Ежедневно специалисты фиксируют увеличение суточного прироста больных. Часть из них приходится направлять в больницы, из-за чего возросла нагрузка на медицинскую систему.

Точным способом определить коронавирус остается тестирование — ПЦР или быстрые анализы. Первые проводят в специальных лабораториях. Заборы материалов и анализы проводят соответствующие специалисты. Они, как и врачи, которые оказывают помощь пациентам, находятся и зоне риска заражения.

Источник: Денис Шмыгаль