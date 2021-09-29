На виплати медичним працівникам, які борються з коронавірусом в Україні, Кабмін виділив додаткові 205 млн грн.

Про це під час засідання уряду повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

– Ми підтримали рішення про виділення додаткових доплат медичним та іншим працівникам лабораторних підрозділів МОЗ, які мають безпосереднє відношення до боротьби з коронавірусом, – зазначив Денис Шмигаль.

За словами очільника Кабміну, це актуально, адже нині зросло навантаження на лабораторні центри.

Вони вимушені працювати майже цілодобово.

Епідситуація погіршилася в Україні, як і прогнозувалося, у вересні. Щодня фахівці фіксують збільшення добового приросту хворих. Частину з них доводиться направляти до лікарень, через що зросло навантаження на медичну систему.

Точним способом визначити коронавірус залишається тестування – ПЛР чи швидкі аналізи. Перші проводять у спеціальних лабораторіях. Забори матеріалів та аналізи проводять відповідні фахівці. Вони, як і лікарі, які надають допомогу пацієнтам, перебувають і зоні ризику зараження.

Джерело: Денис Шмигаль