Во Львовской области зарегистрировали рекордное количество смертей от коронавируса. За прошлые сутки в регионе зафиксировали 65 летальных исходов.

По словам основательницы ГО Всеукраинская платформа донорства iDonor Ирины Заславец, в Клинической больнице скорой медицинской помощи города Львова по состоянию на 19 октября находится 50 критических пациентов, что является абсолютным рекордом.

— Летальность бьет рекорды. Никто из этих пациентов не вакцинирован от Covid-19. В эти минуты 40-летнюю мама троих маленьких детей — уже дважды реанимировали, — рассказала Заславец.

Она подчеркнула, что сейчас врачи уставшие и перегруженные из-за большого количества госпитализированных, а люди теряют своих родных. Поэтому вопрос вакцинации должен быть приоритетным.

В целом Львовская область вошла в пятерку регионов с наибольшим количеством выявленных Covid-случаев. Во Львовской городской администрации отметили, что сейчас в стационарах региона находится 801 человек. Из них в 762 подтвердили коронавирус, 57 — в реанимации, 28 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Данные Минздрава свидетельствуют, что во Львовской области второй день подряд фиксируют высокие показатели госпитализации больных Covid-19 и загруженности коек с кислородом. Если ситуация будет ухудшаться, то 20 октября государственная комиссия ТЭБ и ЧС рассмотрит вопрос о введении красной зоны в регионе.

По состоянию на 19 октября в красную зону карантина вошли Запорожская, Одесская, Донецкая, Днепропетровская и Херсонская области.

Источник: Ирина Заславец, Львовская городская администрация

Фото: Ирина Заславец