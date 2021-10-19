У Львівській області зареєстрували рекордну кількість смертей від коронавірусу. За минулу добу у регіоні зафіксували 65 летальних випадків.

За словами засновниці ГО Всеукраїнська платформа донорства iDonor Ірини Заславець, у Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги міста Львова станом на 19 жовтня перебуває 50 критичних пацієнтів, що є абсолютним рекордом.

– Летальність б’є рекорди. Ніхто з цих пацієнтів не вакцинований від Covid-19. В ці хвилини 40-річна мама трьох малесеньких дітей – вже двічі зреанімована, – розповіла Заславець.

Вона наголосила, що зараз лікарі втомлені та перевантажені через велику кількість госпіталізованих, а люди втрачають своїх рідних. Тому питання вакцинації має бути пріоритетним.

Загалом Львівська область увійшла до п’ятірки регіонів з найбільшою кількістю виявлених Covid-випадків. У Львівській міській адміністрації зазначили, що нині в стаціонарах регіону перебуває 801 особа. З них у 762 підтвердили коронавірус, 57 – у реанімації, 28 людей під’єднані до апаратів ШВЛ.

Дані МОЗ також свідчать, що у Львівській області другий день поспіль фіксують високі показники госпіталізації хворих на Covid-19 та завантаженості ліжок з киснем. Якщо ситуація погіршуватиметься, то 20 жовтня державна комісія ТЕБ і НС розгляне питання про запровадження червоної зони у регіоні.

Станом на 19 жовтня до червоної зони карантину увійшли Запорізька, Одеська, Донецька, Дніпропетровська та Херсонська області.

Джерело: Ірина Заславець, Львівська міська адміністрація

Фото: Ірина Заславець