В Израиле школьники будут делать тесты на коронавирус перед возвращением с каникул в учебные заведения.

Соответствующее решение приняли в правительстве страны после увеличения числа случаев заражений Covid-19 в сентябре.

Требование будет касаться всех учащихся от подготовительных детских садов до шестого класса. Перед началом учебного года родителей учеников с первого до шестого класса попросили забрать в школах наборы для экспресс-тестирования на антигены и дать их своим детям, но они не были обязательны для приема в классы.

После праздника Рош ха-Шана, согласно статистике за 18 сентября, около 7 500 израильтян заболели коронавирусом. 59% больных — это дети школьного возраста.

По данным Министерства здравоохранения Израиля, по состоянию на 19 сентября, около 45 тыс. учеников болеют Covid-19, а еще 92 тыс. находятся на карантине после контакта с инфицированными.

19 сентября в Израиле подтвердили 6 613 новых случаев заражения коронавирусом. Выздороветь за сутки удалось более 14 тыс. человек, а умерли 30 пациентов. За все время пандемии в стране подтвердили Covid-19 у 1,2 млн граждан.

Источник: Times of Israel