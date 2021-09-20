В Ізраїлі школярі робитимуть тести на коронавірус перед поверненням із канікул до навчальних закладів.

Відповідне рішення ухвалили в уряді країни після збільшення кількості випадків заражень Covid-19 у вересні.

Вимога стосуватиметься всіх учнів від підготовчих дитячих садків до шостого класу. Перед початком навчального року батьків учнів з першого до шостого класу попросили забрати в школах набори для експрес-тестування на антигени й дати їх своїм дітям, але вони не були обов’язковими для прийому в класи.

Після свята Рош га-Шана, згідно зі статистикою за 18 вересня, близько 7 500 ізраїльтян захворіли на коронавірус. 59% хворих – це діти шкільного віку.

За даними Міністерства охорони здоров’я Ізраїлю, станом на 19 вересня, близько 45 тис. учнів хворіють на Covid-19, а ще 92 тис. перебувають на карантині після контакту з інфікованими.

19 вересня в Ізраїлі підтвердили 6 613 нових випадки зараження коронавірусом. Одужати за добу вдалося понад 14 тис. людей, а померли 30 пацієнтів. За весь час пандемії у країні підтвердили Covid-19 у 1,2 млн громадян.

Джерело: Times of Israel