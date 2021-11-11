В Израиле проведут первые в мире национальные учения для проверки готовности к вспышке нового штамма коронавируса.

Об этом сообщил премьер-министр Израиля Нафтали Беннет. По его словам, стране удалось победить четвертую волну Covid-19. Сейчас они на пути к выходу из штамма Дельта.

Мероприятие проведут в формате военных учений, которые возглавит премьер-министр. Так, они проверят способность государственных ведомств и национальных агентств к реагированию на появление штамма коронавируса Омега. Сейчас в стране пока не зафиксировали этот вариант.

— Мы должны внимательно следить за ситуацией и готовиться к любому сценарию, — утверждает Беннет.

Учения будут проводиться в Национальном центре управления в Иерусалиме. Оно будет касаться комендантского часа и карантинной политики, тестирования, дистанционного обучения, экономической поддержки населения, информирования общественности и тому подобное.

По данным Минздрава Израиля, по состоянию на 10 ноября первой дозой от коронавируса вакцинировались 6 251 808 человек (67% населения страны, 92% взрослого населения). В то же время вторую дозу получили 5 747 900 человек (62% населения страны, 84% взрослого населения). 4 001 871 человек привит третьей дозой (43% населения, 59% взрослого населения).

А в Украине в течение суток вакцинировали от Covid-19 277 097 людей. С начала вакцинальной кампании привили 11 844 730 человек, из них получили одну дозу – 11 844 728 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 284 545 человек.