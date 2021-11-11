В Ізраїлі проведуть перші у світі національні навчання для перевірки готовності до спалаху нового штаму коронавірусу.

Про це повідомив прем’єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет. За його словами, країні вдалося перемогти четверту хвилю Covid-19. Зараз вони на шляху до виходу зі штаму Дельта.

Захід проведуть у форматі військових навчань, які очолить прем’єр-міністр. Так, вони перевірять здатність державних відомств і національних агенцій до реагування на появу штаму коронавірусу Омега. Нині у країні поки що не зафіксували цей варіант.

– Ми маємо уважно стежити за ситуацією та готуватися до будь-якого сценарію, – стверджує Беннет.

Навчання проводитимуться в Національному центрі управління в Єрусалимі. Воно стосуватиметься комендантської години та карантинної політики, тестування, дистанційного навчання, економічної підтримки населення, інформування громадськості тощо.

За даними МОЗ Ізраїлю, станом на 10 листопада першою дозою від коронавірусу вакцинувалися 6 251 808 осіб (67% населення країни, 92% дорослого населення). Водночас другу дозу отримали 5 747 900 осіб (62% населення країни, 84% дорослого населення). 4 001 871 людина щеплена третьою дозою (43% населення, 59% дорослого населення).

А в Україні протягом доби вакцинували від Covid-19 277 097 людей. З початку вакцинальної кампанії щепили 11 844 730 людей, з них отримали одну дозу – 11 844 728 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 284 545 людей.