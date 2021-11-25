Как заявило сегодня, 25 ноября, Министерство здравоохранения Турции, вакцина против коронавирусной инфекции отечественного производства под названием Turkovac подана на одобрение в соответствующий регуляторный орган страны.

В настоящее время препарат проходит третью, финальную стадию клинических испытаний.

— Наша вакцина была передана в агентство по лекарствам и медицинскому оборудованию Турции (TITCK). Мы надеемся, что она будет широко применяться до конца этого года и принесет пользу как нашей стране, так и всему миру, — заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

Стало известно, что Turkovac – это инактивированная вакцина. Прививка стала результатом сотрудничества министерства здравоохранения Турции, Турецкого института здравоохранения и Университета Эрджиес.

Отметим, что после благополучного прохождения первой и второй фаз клинических испытаний, в конце июня 2021 года турецкие микробиологи приступили к третьей, завершающей фазе.